Vlotho (ots) - (hay) Am Mittwoch (5.12.) gegen 08:00 Uhr brachte ein Vlothoer seine Enkelkinder zur Schule und parkte seinen grauen Hyundai im Innenhof einer Grundschule in der Buhnstraße. Nach circa 10 Minuten kehrte er zu seinem Auto zurück. Während der Fahrt bemerkte er dann eine Beschädigung an der Radaufhängung vorne links. Der Schaden, der während seiner kurzen Abwesenheit entstanden sein muss, beträgt circa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadenregulierung einzuleiten. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

(hay) Steven Haydon

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell