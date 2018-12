POL-HF: Einbruch in Solarium

Bünde (ots) - (hay) Am Dienstag (4.12.) zwischen 10:15 Uhr und 19:20 Uhr brachen unbekannte Täter eine Tür zu einem Abstellraum in einem Solarium in der Hindenburgstraße auf. Anschließend entwendeten sie die komplette Videoüberwachungsanlage im Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

