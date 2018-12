Hiddenhausen (ots) - (hay) Als die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße am Dienstag (4.12.) gegen 15:15 Uhr Heim kehrten, bemerkten sie die beschädigte Glaseinfassung der Kellertür. Unbekannte öffneten gewaltsam die Außentür, betraten das Gebäude und durchsuchten die Räume. Die Täter erbeuteten verschiedene elektrische Geräte im Wert von circa 1.600 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

