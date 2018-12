POL-HF: Einbruch in Firma

Herford (ots) - (hay) In der Nacht von Montag (3.12.) auf Dienstag haben Unbekannte die Glastür zu einem Firmengebäude in der Lilienthalstraße aufgehebelt. Die Täter entwendeten anschließend Werkzeugmaschinen, elektrische Geräte und Haushaltsartikel. Zum Abtransport der Beute nutzten sie vermutlich einen in der Firma gestohlenen Transporter VW Multivan, Farbe weiß, Kennzeichen HF-B 266. Der Gesamtschaden beträgt circa 55.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

