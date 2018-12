POL-HF: Unbekannte brechen Baucontainer auf

Herford (ots) - (hay) Im Verlauf des letzten Wochenendes (30.11.-3.12.) haben Unbekannte drei Metallcontainer auf einer Baustelle an der Röntgenstraße aufgebrochen. Die Täter entwendeten dabei Werkzeuge der Marke Hilti und Bosch in einem Wert von mehreren Tausend Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

