POL-HF: Eröffnung der Nordumgehung irritiert Autofahrer

Löhne/ Bad Oeynhausen (ots) - (mmb) Die Eröffnung der Nordumgehung in Löhne am Sonntag (09.12.2018) führt bei Autofahrern zu Irritationen. Verkehrsteilnehmer, die aus Bad Oeynhausen kommend in Fahrtrichtung Osnabrück unterwegs sind, übersehen offenbar an der Anschlussstelle Löhne-Gohfeld die beschilderte Umleitung U6. Als Folge führt ihre weitere Fahrt auf den Zubringer in Richtung Herford/ Bielefeld. Aufgrund der dortigen Sperrung der Brücke über das Sudbachtal "enden" sie schließlich im Industriegebiet Hellweg und in angrenzenden Wohngebieten. Mit der für die Beschilderung zuständigen Firma wurde bereits Rücksprache gehalten und man ist bemüht, die vorgesehene Verkehrsführung deutlicher zu beschildern.

