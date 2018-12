POL-HF: Einbruch in Wohnhaus-Täter wurde gefasst

Herford (ots) - (mas) Heute (09.12.),in den frühen Morgenstunden, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Eimterstraße. Nachdem die Bewohner des Hauses durch verdächtige Geräusche wach geworden sind, wollten sie diesem nachgehen. Hierbei trafen sie im Haus auf den Einbrecher und konnten ihn zunächst in die Flucht schlagen. Nachdem die Polizei alarmiert worden war, konnte der Einbrecher im Zuge der Fahndung noch in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus festgenommen werden. Dieser ist der Herforder Polizei schon hinlänglich bekannt und er wurde noch am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ daraufhin Haftbefehl gegen den 20 Jährigen.

