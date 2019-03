Polizei Bielefeld

POL-BI: Kradfahrer bei Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 schwer verletzt

Bielefeld (ots)

In Höhe des Autobahnparkplatzes Herford -Süd- ereignete sich am Freitagnachmittag, gg. 14:05 Uhr, ein Auffahrunfall, bei dem ein 74-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Motorradfahrer aus Bielefeld fuhr mit dem Krad der Marke Piaggio MP 3 500 auf der Richtungsfahrbahn Hannover auf den vorausfahrenden Pkw Audi Q3 auf. Der 34-jährige Pkw Fahrer aus Herford wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,--Euro. Die Richtungsfahrbahn Hannover wurde für die Zeiten der Behandlung des Verletzten sowie den Beweissicherungsarbeiten der Polizei, 3 Stunden, gesperrt. Es entwickelte sich eine Staulänge von bis zu 10 Kilometern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell