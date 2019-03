Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrerflucht: Autofahrer prallt mit Fahrradfahrerin zusammen

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, den 16.03.2019, prallte ein Autofahrer auf der Otto-Brenner-Straße mit einer Radfahrerin zusammen. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt, der Autofahrer kümmerte sich zunächst um die Verletzte, tauschte dann aber wahrscheinlich falsche Telefonnummern aus und gab keine Personalien an.

Gegen 22:35 Uhr befuhr eine 53-jährige Bielefelderin die Otto-Brenner-Straße in Fahrtrichtung Heeper Straße mit ihrem Fahrrad. In Höhe der Einmündung Laubstraße bog ein Autofahrer aus der Straße nach rechts auf die Otto-Brenner-Straße und streifte dabei das Hinterrad der 53-Jährigen. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer hielt an und kümmerte sich um die Frau. Er nahm sie in seinem Auto mit und fuhr sie bis zu ihrer Wohnung. Dort tauschten sie Telefonnummern aus. Scheinbar war die angegebene Telefonnummer des Autofahrers nicht korrekt. Da die Fahrradfahrerin weder Personalien des Autofahrers notiert hatte, noch die korrekte Telefonnummer besaß, erstattete sie im Nachhinein am Montag, den 18.03.2019, Anzeige.

Die Polizei Bielefeld sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521 545 0.

