POL-RT: Verkehrsunfälle; Schwerer Arbeitsunfall; Schwelbrand in Firma; Einbrüche in Firmen

Unachtsam eingefahren

Eine kurze Unachtsamkeit hat am Donnerstagabend in der Pestalozzistraße zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstanden ist. Eine 48 Jahre alte Reutlingerin wollte gegen 20.30 Uhr mit ihrem VW Touran vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Pestalozzistraße einfahren. Dabei übersah sie einen Citroen Berlingo, der auf der Pestalozzistraße in Richtung Gustav-Schwab-Straße unterwegs war. Dessen 44-jährige Fahrerin konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, erlitt die Citroen-Fahrerin leichte Verletzungen. Ihr Wagen war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. (cw)

Bad Urach (RT): Geparkte Fahrzeuge gerammt und geflüchtet

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte eine 52-Jährige, die am Donnerstagabend in der Stuttgarter Straße zwei geparkte Auto gerammt hatte und anschließend einfach weitergefahren ist. Die Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa stadtauswärts unterwegs. Aufgrund ihrer Alkoholisierung rammte sie beim Vorbeifahren auf Höhe des Autohauses einen geparkten Peugeot und einen davor stehenden 5er BMW. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr sie einfach weiter. Nachfolgende Autofahrer, die den Unfall beobachtet hatten und durch Hupen und Lichthupe versuchten, die Fahrerin zum Anhalten zu bewegen, ignorierte sie. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte sie wenig später ermittelt werden. Bei der Überprüfung ihrer Verkehrstüchtigkeit wurde ein vorläufiger Alkoholwert von über 1,6 Promille festgestellt. Ihr Führerschein wurde sofort beschlagnahmt und sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Owen (ES): Schwerer Arbeitsunfall

Noch unklar ist der Hergang eines Arbeitsunfalles, bei dem am Donnerstagmittag ein 46 Jahre alter Arbeiter in der Straße In der Braike lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann war gegen 15.44 Uhr damit beschäftigt, Stahlplatten vom Gehweg zu entfernen, wobei ihn ein 57-jähriger Maschinenführer mit seinem Mobilbagger unterstützte. Nachdem eine der Stahlplatten am Ausleger befestigt war und der Baggerfahrer losfahren wollte, geriet der 46-Jährige aus noch ungeklärter Ursache unter eines der vorderen Zwillingsräder des Baggers und wurde teilweise überrollt. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Das Verkehrskommissariat Esslingen hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde. (cw)

Lenningen (ES): Schwelbrand in Papierfabrik

Ein Schwelbrand in einer Papierfabrik hat am Donnerstagabend zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Kurz vor 18.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Adolf-Scheufelen-Straße aus, nachdem zuvor ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Anschließend konnte der Schwelbrand in einem Schalterraum lokalisiert werden. Dieser war bereits durch die ausgelöste Sprinkleranlage gelöscht worden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 37 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und fünf Rettungskräften im Einsatz. (mr)

Oberboihingen (ES): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Oberboihingen entstanden. Ein 23-Jähriger war um 15.20 Uhr mit seinem VW Golf von der Straße Im Haugennest nach links in die Reuderner Straße abgebogen. Hierbei übersah er den Opel Astra eines 47 Jahre alten Mannes, der bergab in Richtung Ortsmitte unterwegs war. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Da Betriebsstoffe ausgetreten waren, rückte die Feuerwehr mit fünf Einsatzkräften und einem Fahrzeug an die Unfallstelle aus. (ms)

Nürtingen (ES): Fußgänger übersehen

Ein Fußgänger hat bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Reudern so schwere Verletzungen erlitten, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Gegen 15.15 Uhr wollte ein 52-Jähriger mit seinem VW Golf rückwärts von einem Parkplatz auf die Sonnenstraße einfahren. Hierbei übersah er den auf dem Gehweg hinter seinem Fahrzeug laufenden, 88 Jahre alten Fußgänger. Durch die Berührung mit dem Pkw stürzte der Senior zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. (ms)

Tübingen (TÜ): In Firma eingebrochen

In eine Firma im Handwerkerpark ist ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude. Anschließend durchsuchte er die Räume, wobei er eine weitere Tür mit brachialer Gewalt aufbrach. Vermutlich dürfte er dabei gestört worden sein, sodass er noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte unerkannt flüchten konnte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. (cw)

Ammerbuch (TÜ): In Friseursalon eingebrochen

In einen Friseursalon in der Nagolder Straße im Ortsteil Pfäffingen ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster drangen die Einbrecher ins Innere des Geschäftes. Dort öffneten sie mehrere Schränke und durchsuchten diese. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 500 Euro. (ms)

