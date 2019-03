POL-RT: Ladendiebe in Haft (Nürtingen)

Polizeipräsidium Reutlingen

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen drei 26, 31 und 40 Jahre alte, georgische Staatsangehörige und einen 46-jährigen russischen Staatsbürger. Die vier Männer, die im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz haben, konnten am Donnerstagmittag nach einem Ladendiebstahl in einem Nürtinger Einkaufsmarkt vorläufig festgenommen werden. Drei der Tatverdächtigen befinden sich zwischenzeitlich in Haft.

Drei der Verdächtigen waren am Donnerstagmittag, gegen zwölf Uhr, von einem Mitarbeiter des Kaufhauses beobachtet worden, wie sie diverse Flaschen hochwertiger Alkoholika im Wert von mehreren hundert Euro in ihrer Oberbekleidung versteckt hatten. Als sie den Markt verlassen wollten, wurden sie von dem Mitarbeiter angesprochen. Während dem 46-Jährigen zunächst die Flucht gelang, konnten zwei Tatverdächtige vor Ort festgehalten und der Polizei übergeben werden. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Flüchtige kurz darauf als Fahrer in einem schwarzen Hyundai mit russischem Kennzeichen festgestellt. Nachdem in dem Fahrzeug zahlreiche versteckte Zigarettenschachteln aufgefunden und sichergestellt werden konnten, deren Herkunft unklar ist, wurden der Fahrer und ein 40-jähriger Mitfahrer im Auto vorläufig festgenommen.

Während der Mitfahrer nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen im Laufe des Freitags wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurden die anderen drei Festgenommenen am Freitagmittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Beschuldigten wurden anschließend in Justizvollzuganstalten eingeliefert. (cw)

