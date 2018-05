FW-WRN: TH_1 - LKW verliert Öl aus Servolenkung und TH_TÜR - gestürzte verletzte Person in der Wohnung

2 weitere Medieninhalte

Die Einsatzstelle wurde an die Polizei bzw. den Betreiber der Rastanlage übergeben. Bild-Infos Download

Werne (ots) - Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Donnerstagabend um 20:15 Uhr erneut zu einer Ölspur im Werner Stadtgebiet alarmiert. Auf dem Autohof an die Nordlippestraße in Werne Holthausen hatte ein LKW aus den Niederlanden einen technischen Defekt an der Servolenkung und verteilte Öl auf der Rastfläche. Das auslaufende Hydrauliköl verschmutzte die Fahrbahn und verwandelte den Asphalt in eine glatte Fläche. Die freiwilligen Kräfte streuten das ausgelaufene und bereits durch andere Verkehrsteilnehmer verteilte Öl mit Ölbindemittel ab und nahmen es verunreinigt wieder auf. Kurz vor 21 Uhr konnte die Einsatzstelle in Rücksprache mit der Polizei an den Betreiber der Rastanlage übergeben werden. Es waren 15 freiwillige Kräfte mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war die Polizei aus Werne. Keine viertel Stunde später wurde der Löschzug 1 der freiwilligen Feuerwehr Werne erneut und zu Ihrem dritten Einsatz an diesem Tag gerufen. Um 21:13 Uhr alarmierte die Rettungsleitstelle in Unna den Löschzug 1 per digitalem Meldeempfänger zu einer Türöffnung in die Konrad-Adenauer-Straße. Eine Person sollte verletzt und hilflos in der Wohnung liegen und die Tür nicht selbständig öffnen können. Die Großfahrzeuge der Feuerwehr hatten Aufgrund versperrter Straßen Probleme bei der Anfahrt in den Innenstadtbereich. Durch weit in die Straßenmitte platzierte Stühle und Tische der dort ansässigen Außengastronomie, mussten diese erst beiseite geräumt werden, damit die Großfahrzeuge ungehindert passieren konnten. Hier vergingen für die Rettung wichtige Sekunden. Die Erkundung ergab eine ansprechbare bewegungsunfähige Person in einem Mehrfamilienhaus. Das Schloss der Wohnungstür wurde mittels sogenannter Türfalzbleche gewaltfrei geöffnet. Da zur Alarmierungszeit der Werner Rettungsdienst in anderen Einsätzen gebunden war, übernahm die HLF Besatzung die medizinische Erstversorgung des Patienten. Nachdem der Notarzt aus Werne und ein Rettungswagen (RTW) aus Kamen eingetroffen waren, konnte die Einsatzstelle an diese übergeben werden. Um kurz vor 22 Uhr war Einsatzende für die Freiwilligen Kräfte. Im Einsatz waren 14 freiwillige Einsatzkräfte mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF20), dem Einsatzleitwagen (ELW) und der Drehleiter (DLK23-12). Des weiteren an dem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst aus Kamen und der Notarzt aus Werne.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Werne

Pressesprecher

Tobias Tenk (Brandmeister)

Telefon: 0151 22788827

E-Mail: tobias.tenk@feuerwehr-werne.de

http://www.feuerwehr-werne.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell