FW-WRN: TH_1 - VU aufgerissene Ölwanne - Rettungsdienst vor Ort

Werne (ots) - Der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am frühen Donnerstagmorgen 01:41 Uhr zu auslaufenden Medien nach einem Verkehrsunfall auf die Stockumer Straße nach Werne Evenkamp alarmiert. Ein PKW ist aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ist dort mit parkenden Fahrzeugen kollidiert. Eine Person wurde dabei leicht verletzt und wurde bei Eintreffen der Feuerwehr bereits durch den Rettungsdienst aus Werne versorgt. Das auslaufende Öl von zwei stark beschädigten Fahrzeugen verschmutzte die Fahrbahn und drohte in die Kanalisation zu fließen. Die Stockumer Straße wurde die Unfallaufnahme und Einsatzmaßnahmen für circa eine Stunde voll gesperrt. Das HLF 20 leuchtete die Einsatzstelle aus und sicherte so diese gegen den fließenden Verkehr ab. Über den Schnellangriff mit einem Hohlstrahlrohr wurde der Brandschutz sichergestellt. Bei den verunfallten PKW wurden sicherheitshalber Aufgrund der potenziellen Brandgefahr die Batterien abgeklemmt. Die freiwilligen Kräfte streuten das auslaufende Öl mit Ölbindemittel ab und nahmen es verunreinigt wieder auf. Nachdem die Polizei die Unfallaufnahme fotodokumentarisch abgeschlossen hatten und der Abschleppwagen den stark beschädigten Wagen aufgeladen hatte, konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Es waren 9 freiwillige Kräfte mit einem Fahrzeugen im Einsatz. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war die Polizei aus Werne, der Notarzt aus Werne sowie der Rettungsdienst und ein Abschleppunternehmen. Einsatzende war um 3 Uhr in der Früh.

