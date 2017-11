POL-HM: Zwei Haftbefehle für Raubtäter - Festgenommene sitzen in Haft

Bad Pyrmont / Lügde (ots) - Am Freitagnachmittag (10.11.2017) gegen 15.40 Uhr kam es in einer Bad Pyrmonter Wohnung zu einem schweren Raubdelikt. Das Opfer, der 44-jährige Mieter dieser Wohnung, wurde dabei nicht unerheblich verletzt und musste stationär in einer Klinik verbleiben.

Seine Befragung im Krankenhaus ergab, dass er in seiner Wohnung von drei ihm bekannten Männern überfallen worden sei. Man habe ihm die bereits ärztlich festgestellten Verletzungen zugefügt und unter Androhung von Gewalt ein Smartphone und Bargeld geraubt. Die Spurenlage in der tatbetroffenen Wohnung in der Südstraße unterstützte die Aussage des Verletzten.

Für die Ermittler der Polizei Bad Pyrmont stand schnell fest, dass sich die Raubtat im Drogenmilieu ereignet hat und die Täter, von denen teilweise nur Spitznamen bekannt waren, in diesem Kreis zu suchen sind.

Die Fahnder der Polizei Bad Pyrmont konnten zwei Männer (21 und 28) als Haupttäter ermitteln. Durch die Staatsanwaltschaft Hannover konnten beim Amtsgericht Hannover Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse für die beiden mutmaßlichen Täter erwirkt werden.

Die beiden Beschuldigten konnten in einer koordinierten Aktion der Polizei Bad Pyrmont und der Kreispolizeibehörde Lippe an ihren Wohnorten in Bad Pyrmont und im angrenzenden Lügde (Landkreis Lippe) festgenommen werden. Nach einer Vorführung beim Amtsgericht Hameln wurden beide Männer einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Ein inzwischen ermittelter Mittäter (24) konnte nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wieder entlassen werden.

Bei der Durchsuchung der Personen und der Wohnungen, bei denen auch Diensthunde der Polizeidirektion Göttingen und Polizeikräfte der Kreispolizeibehörde Detmold eingesetzt waren, konnte diverses Beweismaterial sichergestellt werden.

Vor der Durchsuchung der Wohnung des 21-jährigen Beschuldigten versuchte dieser, ein offenbar für ihn wichtiges Mobiltelefon zu verstecken, in dem er es über ein Dachfenster in eine Dachrinne rutschen ließ. Mit Hilfe eines Hubsteigers des Pyrmonter Bauhofes konnte dieses Smartphone geborgen und den Kriminaltechnikern zur Datenauswertung übergeben werden.

Insbesondere die sichergestellten Smartphones und aufgefundene Substanzen (vermutlich Betäubungsmittel) müssen noch ausgewertet werden.

In der Lügder Wohnung konnten zusätzlich noch Schmuck, hochwertiges Parfüm und Kommunikationsgeräte aufgefunden werden, bei dem es sich offensichtlich um Diebesgut handelt. Die Ermittlungen dazu werden von der KPB Detmold geführt.

