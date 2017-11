POL-HM: Geparktes Auto beschädigt und Taschentuchnotiz hinterlassen

Dieses Papiertaschentuch mit einer Notiz wurde offenbar vom Verursacher am beschädigten Ford zurückgelassen (einige Ziffern aus der Mobilfunknummer wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen unkenntlich gemacht) Bild-Infos Download

Hameln (ots) - Am Montag, 13.11.2017, zwischen 13.00 und 16.30 Uhr, wurde ein in der Straße "Breiter Weg" abgestellter Ford Focus (schwarze Lackierung) an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Der unbekannte Verursacher verließ, ohne sich ordnungsgemäß um die Schadensregulierung zu kümmern, unerlaubt die Unfallstelle. Jedoch hinterließ der Unbekannte ein Papiertaschentuch hinter dem Scheibwischer des beschädigten Ford. Auf dem Taschentuch war eine handgeschriebene Notiz vorhanden: "Rufen Sie mich an bin gegen ihr Spiegel gefahren". Zusätzlich war eine Mobilfunknummer aufgeführt, unter der jedoch bislang niemand erreicht werden konnte bzw. ein Hinweistext erscheint, dass die Nummer nicht vergeben sei.

Die Ermittler versuchen nun, über das zurückgelassene Taschentuch mit der Notiz den Fahrer des Verursacherfahrzeuges ausfindig zu machen und fragen daher:

Wer hat dieses Taschentuch am beschädigten Fahrzeug zurückgelassen?

Wer kennt eine Person mit dieser Handschrift?

Wer hat den Zusammenprall in der Straße "Breiter Weg" gegenüber Einmündung Entengang beobachtet?

Hinweise werden unter der Tel. 05151/933-222 entgegengenommen und an unsere Ermittler im Fachkommissariat 7 weitergeleitet.

