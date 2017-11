POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 442 bei Eimbeckhausen

Bad Münder (ots) - Am späten Dienstagabend kam es auf der Bundesstraße 442 zwischen Bad Münder und Lauenau zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen (Landkreis Minden-Lübbecke) die Bundesstraße 442 von Bad Münder in Richtung Lauenau. Hinter Eimbeckhausen, ca. 200 Meter hinter der Kreuzung Bebersche Straße / Hauptstraße, geriet der Opel Vectra in einer langgezogenen Linkskurve außer Kontrolle und prallte zunächst gegen die Seitenschutzplanke. Im weiteren Verlauf wurde der Opel nach links in auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er mit einem entgegenkommenden Audi A6 zusammenstieß.

Sowohl der 19-Jährige Opel-Fahrer als auch der 24-jährige Audi-Fahrer aus Alfeld (Landkreis Hildesheim) wurden schwer verletzt. Der Opel-Fahrer war im deformierten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Beide Verletzten sind mit Rettungswagen in Kliniken transportiert worden: der Opel-Fahrer nach Hannover und der Audi-Fahrer nach Stadthagen.

Beim 19-Jährigen besteht der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung. Daher wurde im in der Klinik eine Blutprobe entnommen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Schadenssumme wurde auf 25.000 Euro geschätzt.

Während der Rettungsmaßnahmen, Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung durch die Straßenmeisterei musste die Bundesstraße bis 02.00 Uhr gesperrt bleiben.

Als Unfallursache geht man von überhöhter Geschwindigkeit in Verbindung mit einer möglichen Alkoholbeeinflussung des 19-Jährigen aus.

