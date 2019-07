Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletzten Beteiligten

Waldsee (ots)

Am Freitag, 05.07.2019, gegen 20.20, befuhr ein 54-jähriger Radfahrer den Rheindamm in Richtung Altrip. In Höhe einer Gaststätte erkannte der Radler eine 65-jährige Fußgängerin zu spät und stieß trotz Vollbremsung mit dieser zusammen. Durch die starke Bremsung flog der Radfahrer über seinen Lenker und stürzte auf die Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde im Lendenbereich verletzt, der Radfahrer zog sich eine Schürfwunde am linken Knie zu. Ein hinzugezogener Rettungsdienst versorgte die Verletzungen vor Ort. Eine stationäre Aufnahme in ein Krankenhaus war bei beiden Beteiligten nicht erforderlich.

