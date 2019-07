POL-KN: Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Eriskirch

Fahrradfahrer schwer verletzt

Am Freitag gegen 09.20 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem Betonmischer und einem Pedelec-Fahrer an der Einmündung Schussen-/Bahnhofstraße in Eriskirch. Nach derzeitigem Sachstand musste der 44-jährige Fahrer des LKW mehrfach rangieren, um von der Brücken- in die Bahnhofstraße einzubiegen. Ein entgegenkommender 76-jähriger Fahrradfahrer prallte hierbei gegen den Frontbereich des LKW. Er kam zu Sturz und wird im Bereich der Beine überrollt. Er musste mit schweren Verletzungen in eine nahegelegene Klinik eingeliefert werden. Am Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Friedrichshafen

Unfallflucht / Zeugensuche

Am Freitag zwischen 18.30 und 20.00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des Strandbades Fischbach geparkter Peugeot 206 am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich dem Polizeirevier in Friedrichshafen, Tel. 07541/7010, in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Entenfamilie in Not

Eine Entenmutter mit ihren 8 Jungen hatte sich am Freitag gegen 09:45 Uhr auf die vielbefahrene Brochenzeller Straße verirrt. Trotz des starken Verkehrs wollte die Entenfamilie die Straße zum dortigen Bach überqueren. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte die Entenfamilie auf die andere Straßenseite geleitet werden. Hierfür wurde die Straße von der Polizei kurzfristig gesperrt, damit sowohl für Verkehrsteilnehmer als auch die Entenfamilie keine Gefahr mehr bestand. Ente gut, alles gut!

