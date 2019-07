PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Sondermeldung; Brand im Seniorenzentrum in 65549 Limburg, Joseph-Schneider-Straße

Limburg (ots)

Am heutigen Montag gegen 15.45 Uhr kam es im "Senioren Zentrum "St. Georg" zu einem Brand, welcher einen größeren Feuerwehreinsatz auslöste. In einem verschlossenem Kellerraum gelagerte Batterien für die Notbeleuchtungsanlage gerieten vermutlich durch technischen Defekt selbständig in Brand. Das Feuer konnte jedoch durch zwei Haustechniker mittels Feuerlöscher gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf weitere Räume verhindert werden konnte. Vorsorglich wurden ca. 15 Heimbewohner ins Freie gebracht. Bedingt durch das Feuer entstand im Kellerraum ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Die beiden Haustechniker wurden vorsorglich im Krankenhaus Limburg auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Neben Feuerwehren aus Limburg, Eschhofen und Lindenholzhausen waren vorsorglich noch Notarzt und Rettungswagen im Einsatz. Bedingt durch eine Vielzahl von Einsatzfahrzeugen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen am Einsatzort.

