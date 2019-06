PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 30.06.2019

Limburg (ots)

1. Körperverletzung

Im Rahmen von Streitigkeiten wurde ein 21-Jähriger von unbekannten Tätern am Sonntag, dem 30.06.2019 gg. 00:45 Uhr am Bahnhofsplatz in 65549 Limburg geschlagen. Der Geschädigte erlitt eine Verletzung am Ohr und am Arm und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Täter flüchteten nach der Tat. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Pkw

Unbekannte hebelten am Samstag, 29.06.2019 zwischen 20:30 Uhr und 23:45 Uhr die Beifahrertür eines blauen VW Lupo auf, welcher in der Gemarkung 65556 Limburg-Staffel, am Lahnufer zwischen Aull und Staffel abgestellt war. Aus dem Inneren des Pkw wurden ein Handy, 1 Brille und 1 Tasche mit Anglerutensilien entwendet (Stehlgut ca. 800 Euro). Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

In der Zeit von Freitag, den 28.06.2019, 20:30 Uhr bis Samstag, den 29.06.2019, 10:30 Uhr wurden in 35781 Weilburg, Im Bangert 16 das hintere Kennzeichen eines blauen Opel-Astra (WEL-D 99) entwendet. Das Kennzeichen wurde komplett mit dem Halterungsrahmen entwendet.

4. Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrädern

In der Zeit von Freitag, den 28.06.2019, 23:00 Uhr bis Samstag, den 29.06.2019, 11:00 Uhr wurden in 35781 Weilburg, Kruppstraße 23 von einem abgestellten VW-Bus-California 2 hochwertige Fahrräder entwendet. Die beiden Fahrräder waren an einem Heckfahrradträger befestigt und mit mehreren Schlössern gesichert. Die Schlösser wurden durch den oder die Täter durchtrennt und die Fahrräder dann von dem Fahrradträger genommen und abtransportiert. Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um ein weißes Rennrad der Marke Scott mit schwarzer Schrift und um ein rotmetallicfarbenes Trekkingrad der Marke Dynamics. Beide Fahrräder sind in der Größe 28 Zoll und haben einen Gesamtwert von 5000,- EUR.

5. Diebstahl eines landwirtschaftlichen Anhängers

In der Zeit von Freitag, den 28.06.2019, 22:00 Uhr bis Samstag, den 29.06.2019, 10:00 Uhr wurden in 65614 Beselich-Obertiefenbach in der Feldgemarkung Oberer Zwergweg ein dort abgestellter grüner landwirtschaftlicher Anhänger der Marke Didam entwendet. Der Anhänger ist ohne Zulassung und war nicht gegen Diebstahl gesichert. Der Anhänger hatte einen Gesamtwert von 5000,- EUR.

6. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Samstag, den 29.06.2019 um 13:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Kradfahrer aus Weilmünster die L 3063 aus Fahrtrichtung Winden kommend in Fahrtrichtung Laubuseschbach. Beim Überholvorgang eines in gleicher Richtung fahrenden PKW verlor er in einer scharfen Kurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Krad schlug gegen die dortige Schutzplanke, der Kradfahrer flog über diese einen angrenzenden Abhang hinunter. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000,- EUR.

7. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, den 29.06.2019 um 14:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Limburg die Lindenstraße in 35781 Weilburg-Waldhausen. In Höhe der Hausnummer 24 übersah er ein am teils rechten Fahrbahnrand und Gehweg geparktes Fahrzeug, in welches bereits Personen eingestiegen waren. Er fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die auslösenden Airbags wurde er leicht verletzt. Die Insassen des geparkten Fahrzeugs blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 3000,- EUR.

8. Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 29.06.2019 um 21:46 Uhr befuhr ein Fahrzeugführer/in mit einem schwarzen BMW die Straße "Über dem Hainberg" in 35781 Weilburg. Dort bog er/sie nach rechts in die Niedergasse ein. In diesem Bereich hielt gerade ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Weilburg. Der BMW-Fahrer/in wählte einen zu geringen Sicherheitsabstand und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach dem Unfall hielt der BMW-Fahrer/in kurz an und setzte dann die Fahrt, ohne die Feststellung ihrer Daten zu ermöglichen, fort. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000,- EUR. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

9. Verkehrsunfall mit verletztem Kind als Fußgänger

Am Samstag, den 29.06.2019 um 21:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Beselich die Brühlgasse in 65614 Beselich-Obertiefenbach, aus Richtung Marktplatz kommend, in Fahrtrichtung Steinbacher Straße. In Höhe der Hausnummer 10 stand eine größere Personengruppe auf der Straße, so dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug anhalten musste. Als die Gruppe die Straße verlassen hatte, fuhr der Fahrzeugführer wieder an. In diesem Moment lief ein 4-jähriges Kind aus Beselich aus einem Hof von der linken Seite unvermittelt auf die Straße. Der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß mit dem Kind. Dieses fiel auf die Straße und wurde am Kopf verletzt. Zur weiteren Behandlung wurde das Kind durch eine RTW-Besatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

