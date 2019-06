POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 27.06.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Achten Sie im Schwimmbad auf Wertsachen! Weinbach, Weiherstraße, Mittwoch, 26.06.2019, 16.00 Uhr bis 18.40 Uhr

(si)Sonne, blauer Himmel, kühles Wasser und gute Stimmung - der Sommer hat gerade richtig begonnen und die Freibäder starten in die Hochsaison. Doch leider haben dort gerade auch Taschendiebe immer wieder leichtes Spiel. Diese Erfahrung musste auch ein 20 Jahre alter Mann in einem Freibad in Weinbach machen. Der Mann hatte seine Wertsachen am Mittwochnachmittag in einem Rucksack unter seinem Handtuch deponiert. In einem unbeobachteten Moment entnahm ein Dieb aus dem Rucksack das Mobiltelefon sowie Münzgeld aus der Tasche des Mannes und ergriff damit unerkannt die Flucht. Da es in den Sommermonaten regelmäßig zu Diebstählen in Schwimmbädern kommt, rät die Polizei zu erhöhter Vorsicht. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie unbedingt brauchen. Hochwertige Gegenstände wie Handys oder die Geldbörse mit EC- oder Kreditkarten lassen Sie am besten zu Hause. Sollten Sie mit Freunden oder Verwandten im Schwimmbad sein, ist es ratsam, jemanden am Liegeplatz zu lassen, der auf die Sachen der anderen aufpasst. Sollten dies nicht möglich sein, ist es ratsam, seine Wertsachen zumindest in einem Spind einzuschließen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber in dem geschilderten Fall werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 zu melden.

2. Vandalen wüten auf Schulgelände, Hadamar-Niederhadamar, Freiherr-vom-Stein-Straße, Dienstag, 25.06.2019, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 26.06.2019, 08.00 Uhr

(si)In der Nacht zum Mittwoch haben Vandalen auf einem Schulgelände in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Niederhadamar gewütet. Die Unbekannten beschädigten eine Jalousie des Schulgebäudes und rissen ein Schild vor dem Musikgebäude aus dem Boden, wodurch ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Unbekannter entwendet Kompletträder aus Einfahrt, Dornburg-Langendernbach, Auf der Moll, Donnerstag, 27.06.2019, 03.45 Uhr

(si)In der Nacht zum Donnerstag hat ein Unbekannter einen Satz Kompletträder aus der Einfahrt eines Wohnhauses in der Straße "Auf der Moll" in Langendernbach entwendet. Ein Bewohner des Hauses wurde gegen 03.45 Uhr von Geräuschen in der Einfahrt geweckt und konnte noch sehen, wie eine unbekannte Personen die Räder im Wert von rund 1.000 Euro in einen weißen Transporter mit polnischen Kennzeichen lud und mit diesem davonfuhr. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Strohballen geraten in Brand, Kreisstraße 436, zwischen Hohestraße und Fürfurt, Mittwoch, 26.06.2018, 16.30 Uhr

(si)Am Mittwochnachmittag wurden der Polizei mehrere brennende Strohballen an der Kreisstraße 436 zwischen Hohestraße und Fürfurt gemeldet. Insgesamt waren 23 Strohballen in Brand geraten, wodurch ein Sachschaden von mindestens 600 Euro entstand. Den informierten Feuerwehren aus Weilburg, Weinbach, Elkershausen, Gräveneck und Freienfels gelang es schließlich das Feuer zu löschen. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Limburger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

5. Falscheinschätzung sorgt für Verunsicherung, Elz, Schillerstraße, Montag, 24.06.2019, 15.00 Uhr

(si)Für Verunsicherung im gesamten Kreis Limburg-Weilburg sorgte unbeabsichtigt ein Mann, welcher Anfang dieser Woche Kinderbücher an ein Mädchen verschenken wollte. Der Mann war am Montagnachmittag gerade dabei Kisten aus einem Haus in der Schillerstraße in Elz herauszuräumen, als er das Mädchen bemerkte. Da unter den Sachen in den Kisten auch zahlreiche Kinderbücher waren, wollte er dem Mädchen etwas Gutes tun und ihr die Bücher schenken. Das Kind war jedoch so verunsichert durch das Ansprechen des Mannes, dass es davonlief und seiner Mutter von dem Vorfall erzählte. Das Mädchen hatte sich grundsätzlich sehr gut verhalten. Die Geschichte des Mädchens verbreitete sich im Anschluss jedoch rasend schnell unter anderem über Messengerdienste und die Sozialen Medien. Allerdings wurde das Geschehene dabei noch weiter ausgeschmückt und berichtet, dass der Mann das Kind in sein Auto locken wollte und dies nicht nur in Elz, sondern im gesamten Kreisgebiet geschehen sei. Alleine bei der Polizei in Limburg gingen in diesem Zusammenhang über 20 Anrufe besorgter Eltern ein. Allerdings kannten die Anrufer in den meisten Fällen den Sachverhalt nur vom Hörensagen und konnten kein Kind benennen, welches von dem Mann angesprochen worden war. Am Dienstag sollte dann schließlich Licht ins Dunkel gebracht werden. Die Mutter des Mädchens meldete sich bei der Polizei und im weiteren Verlauf konnte in Erfahrung gebracht werden, dass von dem Mann, vor welchem gewarnt wurde, keine Gefahr ausging, sondern er lediglich die Bücher verschenken wollte. Aufgrund des aktuellen Falles weist die Polizei darauf hin, dass eine zu schnelle Informationsverbreitung über soziale Netzwerke häufig kontraproduktiv sein kein. Zudem kann diese, wie im aktuellen Fall, zu einer Vielzahl von "Fehlmeldungen" führen. Wenn ein Kind berichtet, von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein, sollten Sie daher Folgendes beachten:

- Loben Sie Ihr Kind, dass es sich Ihnen anvertraut hat! - Stellen Sie in einem ruhigen Ton offene Fragen über den Ablauf des Geschehens wie z. B. "Was ist passiert? Was hat xy danach gemacht?" - Geben Sie dem Kind keine Details vor! - Akzeptieren Sie es, wenn das Kind nicht weitersprechen will - Überfordern Sie das Kind nicht mir "bohrenden" Fragen nach Einzelheiten! - Melden Sie den Vorfall der Polizei und verbreiten Sie diesen keinesfalls ungeprüft in den sozialen Medien!

6. Gegen Bahnschranke gefahren und geflüchtet, Villmar-Aumenau, Brückenstraße, Mittwoch, 26.06.2019, 19.30 Uhr

(si)Am Mittwochabend wurde eine Bahnschranke in der Brückenstraße in Aumenau bei einer Verkehrsunfallflucht so stark beschädigt, dass sie sich für rund eineinhalb Stunden nicht mehr schließen ließ. Laut den Angaben eines Zeugen bog gegen 19.30 Uhr ein roter Zafira von der Leistenbachstraße in die Brückenstraße ab und fuhr mit seiner Front gegen die geschlossene Bahnschranke des dortigen Bahnübergangs. Im Anschluss soll der Zafira-Fahrer zurückgesetzt haben und in Richtung Langhecke davongefahren sein, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

7. Lkw touchiert geparkten Opel Astra und flüchtet, Brechen-Niederbrechen, Limburger Straße, Dienstag, 26.06.2019, 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr

(si)Am Dienstagvormittag hat ein Lkw in der Limburger Straße in Niederbrechen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra touchiert und im Anschluss die Flucht ergriffen. Der Lkw sei laut den Angaben eines Zeugen zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr auf der Limburger Straße in Fahrtrichtung Bad Camberg unterwegs gewesen. Dabei soll der Lkw nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und habe dabei den Opel gestreift. Der entstandene Sachschaden an der linken Seite des Opel wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt. Unfallverursacher soll ein weißes Zugfahrzeug mit schwarzer Schrift gewesen sein, welches einen blauen Anhänger gezogen hätte. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

