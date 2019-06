Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 2 Schwerverletzen und 1 Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Viersen (ots)

Beim Zusammenprall von zwei Autos verletzten sich zwei Personen schwer und eine Person leicht.

Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 81jähriger Viersener gemeinsam mit seiner 80jährigen Ehefrau die Brasselstraße und wollte an der Kreuzung Gladbacherstraße/Brasselstraße nach rechts in Richtung Mönchengladbach abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich den PKW einer 50jährigen Frau aus Viersen, die die Gladbacher Straße stadtauswärts befuhr. Die beiden Senioren verletzten sich beim Zusammenstoß beiden Fahrzeuge so schwer, dass der Rettungswagen sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus bringen musste. Die 50jährige verletzte sich zum Glück nur leicht. Die Gladbacher Straße musste während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden./mikö (734)

