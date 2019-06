Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbrecher scheitern an der Wohnungstür

Willich (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 23.00 Uhr und Dienstag, 07.45 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Fröbelstsraße in Willich einzubrechen. Die Täter hebelten an der Wohnungstür, gelangten aber nicht in die Wohnung. Die Kripo bittet um Hinweise auf tatverdächtige Personen über die Nummer 02162/377-0. /wg (731)

