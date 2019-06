Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - Unterweiden: Obstdiebe pflücken 40 Bäume leer

Tönisvorst - Unterweiden (ots)

Am Sonntag, 16.06.2019/23.00 Uhr und Sonntag, 23.06.2019, ca. 23.00 Uhr, stahlen Unbekannte von einer Obstplantage in St. Tönis - Unterweiden eine große Menge Süßkirschen. Nach bisherigen Erkenntnissen pflücken mehrere Personen die Kirschen von 40 Bäumen. Die bei beiden Diebstählen gestohlenen Kirschen haben einen Wert von mehreren 1000 Euro. Durch eine Anwohnerin wurde am 23.06. zur Tatzeit ein heller Wagen der Marke Renault beobachtet, der in Richtung Hüls wegfuhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf tatverdächtige Personen und den verdächtigen Wagen über die Nummer 02162/377-0. /wg (728)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell