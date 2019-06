Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: 80-jähriger Radfahrer erliegt seinen Verletzungen

Nettetal-Schaag (ots)

Wie in unserer Meldung Nr. 699 berichtet, wurde ein 80-jähriger Schaager bei einem Verkehrsunfall am 17.06.2019 lebensgefährlich verletzt. Der Senior verstarb an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. /wg (727)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell