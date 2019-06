Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Lkw-Fahrer verursacht Unfall- Blutprobe

Viersen (ots)

Die Polizei wurde am Montag gegen 13.00 Uhr von Zeugen informiert, dass ein Sattelzug sowohl an der Kreuzung Petersstraße/Remigiusstraße als auch an der Kreuzung Gereonsstraße/Rintgerstraße einen Unfallverursacht hatte. Der Fahrer sei weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Einsatzkräfte fanden den Sattelzug, als dieser gerade aus der Rintgerstraße fahren wollte. Die Beamten hielten den Sattelzug an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 73-jähriger aus Esterwegen, Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von etwa 2,1 Promille. Dem 73-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein stellten die Beamten sicher. /wg (724)

