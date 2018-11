Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Mittwoch, 21.11.2018, gegen 14:50 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am Mittwochnachmittag eine 57-jährige Autofahrerin beim Einbiegen von der Autobahnabfahrt der A 395 auf die Kreisstraße 90 eine 34-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Auto in Richtung Adersheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Autofahrer ohne Führerschein unterwegs

Mittwoch, 21.11.2018, gegen 23:50 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Mittwochabend einen 30-jährigen Autofahrer, der in der Wilhelm-Mast-Straße mit einem Auto unterwegs war, an dem sich rote Kennzeichen befanden. Hierbei stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wolfenbüttel: Streitigkeiten führen zu einer Körperverletzung

Mittwoch, 21.11.2018, gegen 18:20 Uhr

Zwei Personengruppen im Alter zwischen 12 und 30 Jahren gerieten am Mittwochabend in einem Einkaufszentrum in Wolfenbüttel, Goslarsche Straße, nach wechselseitigen Beleidigungen in einen größeren Streit. Im weiteren Verlauf kam es dabei zu einer Körperverletzung. Ein 18-Jähriger soll einem 30-Jährigem mit der Hand ins Gesicht geschlagen und mit einer Stange in den Bauch geschlagen haben. Die Ermittlungen zur Aufklärung des Vorfalles wurden aufgenommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell