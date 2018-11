POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.11.2018

Peine (ots) - Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Dienstag, 22:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, in zwei Mehrfamilienhäuser in der Gleiwitzer Straße in Peine einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie allerdings von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Multifunktionseinheit aus PKW entwendet

Zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 11:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf bisher unbekannte Weise aus einem VW Tiguan eine Multifunktionseinheit, bestehend aus Radio, Navigationsgerät und Freisprecheinrichtung. Der PKW war im Konrad- Adenauer- Ring in Vechelde abgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 800 Euro.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 15:30 Uhr, kam es auf der Edemisser Landstraße Ecke Mühlenstraße in Abbensen zu einem Verkehrsunfall. Eine 40- Jährige PKW- Fahrerin befuhr die Edemisser Landstraße und wollte nach links in die Mühlenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 33- jährigen aus Edemissen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Der 33- jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro.

