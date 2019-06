Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Polizei nimmt nach schwerem Raub Tatverdächtige fest - U-Haft

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einer Wohnung auf der Heinrich-Böll-Straße in St. Tönis gerufen. Ein 19-Jähriger war in seiner Wohnung beraubt worden. Der St. Töniser hielt sich mit drei weiteren Personen in seiner Wohnung auf. Einer der flüchtigen Bekannten fesselte den 19-Jährigen an einen Stuhl, während ein anderer Täter ihn mit einem Messer bedrohte. Anschließend trugen die Täter mehrere elektronische Geräte aus der Wohnung und ließen den 19-Jährigen gefesselt zurück. Der junge Mann konnte sich befreien und verständigte die Polizei. Die ersten Ermittlungen führten die Einsatzkräfte zu zwei 24- und 22 Jahre alten Männern aus St. Tönis. Beide sind der Polizei wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten bekannt. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen dauern an. /wg (723)

