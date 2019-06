Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Radfahrer fährt nach Unfall weiter - Polizei sucht Zeugen

Grefrath (ots)

Das Verkehrskommissariat Viersen ermittelt aktuell in einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Dienstag, 18.06.2019 gegen 14:00 Uhr in Grefrath ereignet hat. Eine 73-jährige Radfahrerin aus Grefrath fuhr auf der Straße 'Am alten Friedhof' in Richtung Schanzenstraße. An der dortigen Einmündung hielt die Grefratherin an. Von rechts querte ein mit hoher Geschwindigkeit fahrender Radfahrer die Einmündung. Die Grefratherin wurde durch ihr zur Seite gefallenes Fahrrad verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der andere Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Verkehrskommissariat bitte Zeugen, die den Vorfall beobachtete haben, sich über die Nummer 02162/377-0 zu melden. /wg (729)

