Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auffahrunfall mit Schulbus

Recklinghausen (ots)

Ein Schulbus ist am Montag gegen 13.45 h an der Dortmunder Straße in Höhe der Industriestraße auf einen Pkw geprallt. Ein Pkw mit einer 69-jährigen Frau und einem 65-jährigen Mann aus Waltrop stand an einer roten Ampel. Der Fahrer eines Schulbusses, ein 51-jähriger Dattelner, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Wagen auf. Die Insassen des Autos und ein Kind aus dem Bus wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiteres Auto bekam noch einen Platten, als eine Ersthelferin mit ihrem Wagen durch Scherben fuhr. Der Sachschaden insgesamt wird auf 15.000 Euro geschätzt.

