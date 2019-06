Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Gestohlener Audi A 7 gefunden - Polizei sucht Zeugen

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Abend des 23.06.2019 entdeckte ein Passant einen ausgeschlachteten Audi A 7 auf einem Feld einer Baumschule zwischen der Johannesstraße und der L 373 in Hinsbeck. Der Wagen stand versteckt zwischen Bäumen. Eine Überprüfung der Rahmennummer ergab, dass der Wagen am 21.06.2019 in Bielefeld gestohlen worden war. Es ist zu vermuten, dass die Diebe den Audi vor Ort ausgeschlachtete haben oder nach dem Ausschlachten dort abgestellt haben. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (732)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell