Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht mit leicht verletztem Radfahrer

Rinteln (ots)

Am Mittwoche, den 23.05.2019 gegen 07:40 Uhr befuhr ein 13-jähriger Radfahrer die Dauestraße in Richtung Seetorstraße. Beim Durchfahren der ehemaligen Schrankenanlage Höhe Graebeweg stieß der ihm folgende schwarze Opel leicht gegen sein Hinterrad, so dass der Junge zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751/95450 in Verbindung zu setzen.

