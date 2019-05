Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 52jähriger Mann aus Bad Eilsen vermisst

Bild-Infos

Download

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Seit dem 17.05.2019, zirka 18:00 Uhr, wird der 52jährige Ralf N. (beigefügtes Bild) aus Bad Eilsen vermisst.

Der Vermisste wurde letztmalig am 17.05.19 in einer sozialtherapeutischen Einrichtung an der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Eilsen gesehen, wo er untergebracht ist.

Herr N. leidet unter einer psychischen Erkrankung und ist auf Medikamente angewiesen.

Der Gesuchte hat eine Körpergröße von ca. 185cm und ein Gewicht von ungefähr 110 kg.

Der 52jährige trägt kurzes dunkelblondes Haar mit hohem Haaransatz. Bekleidet ist der Vermisste vermutlich mit einer Jeanshose, braunen Schuhen und einer schwarzen Jacke.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell