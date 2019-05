Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Treckingrad gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Bückeburger Adolfinum kam es gestern erneut während der Schulzeit zu einem Diebstahl eines Herrn-Treckingrades, dass am Fahrradständer an der Lulu-von-Strauß-und -Torney-Straße angeschlossen war.

Der geschädigte Schüler fand sein Treckingrad der Marke Bulls, Typ Sharptrail Streeet 2, nach Schulschluss gg. 15.30 Uhr nicht mehr vor. Nur noch der Fahrradhelm lag auf dem Abstellplatz und das durchtrennte Kettenschloss befand sich im Gebüsch.

Das Fahrrad ist neuwertig und wurde vor einem Monat zu einem Preis von 499 Euro erworben.

