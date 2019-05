POL-NI: Verkehrsunfall in der Ortsmitte von Stolzenau

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE) Am Dienstag, 21. Mai 2019, 15.30h, ereignete sich in Stolzenau an der Einmündung der Straßen Am Markt/Hohe Straße/Zollwiese ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 68jähriger Mann aus Kreuzkrug beabsichtigte von der Straße "Hohe Straße" aus nach links auf die Straße "Am Markt" einzubiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden auf der Straße "Am Markt" fahrenden anderen Beteiligten, einen 50jährigen Mann aus Wunstorf. Beide Pkw stießen zusammen, der Pkw des Kreuzkrugers wurde nach links von der Straße geschleudert und kam in einem bepflanzten Seitenstück zum Stillstand. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beträgt etwa 8500 Euro. Der Pkw des Kreuzkrugers mußte abgeschleppt werden. Da der Verkehr an der Einmündung mittels eindeutiger Verkehrszeichen geregelt ist, wurde gegen den Kreuzkruger ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen nicht beachten der den Verkehr regelnden Zeichen eingeleitet.

