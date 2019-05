Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Grundstückspfeiler beschädigt

Bückeburg (ots)

(PP) Im Zeitraum von Samstag, dem 18.05., 18:00 Uhr bis Sonntag, dem 19.05., 06:00 Uhr stießen in Bückeburg bislang unbekannte Täter den gemauerten Pfeiler der Grundstückseinfahrt an der Scheier Straße 32 um und verursachten einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Verursachern geben können, werden gebeten, diese unter Telefonnummer 0572295930 der Polizei in Bückeburg mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell