POL-NI: Eigentümer gesucht

Bückeburg (ots)

(PP) Am Montag, dem 20.05. wurden nach Zeugenhinweis um 00:50 Uhr auf einem Grundstück an der Scharnhorststraße in Bückeburg 12 Autoräder aufgefunden, die möglicherweise aus Straftaten stammen, aber noch keinen Eigentümern zugeordnet werden konnten. Die Räder wurden sichergestellt und befinden sich im Gewahrsam der Polizei. Bei den Rädern handelt es sich um 2 Reifen der Marke Semperit Speed Life auf BMW-Alufelgen in der Größe 225/45 R 17, 2 Reifen der Marke Rockstone Radial auf BMW-Alufelge in der Größe 245/45 R 17, 2 Reifen auf Stahlfelge in der Größe 195/65 R 15, (Kumho I`Zen und Continental Premium Contact 2), 2 Reifen der Marke Falken Eurowinter HS 439 auf Stahlfelge in der Größe 185/65 R 15, 2 Reifen Continental Sport Contact in der Größe 205/50 R 17 sowie 2 Reifen Continental Eco Contact in der Größe 195/55 R 16. Zeugen, die Hinweise zu der Herkunft der Reifen geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0572295930 bei der Polizei in Bückeburg zu melden.

