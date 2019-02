Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Dealer festgenommen.

Am vergangenen Donnerstag, gegen 17:15 Uhr, wollten Zivilkräfte der Polizei einen 20-Jährigen an einer Bushaltestelle der Barntruper Straße kontrollieren. Der Mann stand im Verdacht Drogen zu verkaufen. Er entzog sich der Kontrolle und entkam zu Fuß. Bei seiner Flucht vor den Beamten durch Vorgärten, Felder und Wälder, einem Bach sowie über einige Höfe verlor er seinen Rucksack, in dem er Rauschgift hatte. Zahlreiche Fußgänger und Jogger, die in der Feldmark unterwegs waren, wiesen der Polizei den Weg und beobachten selbst weiter. Ein freundlicher Audi-Fahrer nahm zwei Zivilpolizisten sogar ein Stück in seinem Wagen mit, um sie zu einem möglichen Aufenthaltsort des Gesuchten zu bringen. Letztlich wurde der Flüchtige im Rahmen eines durch das Amtsgericht erlassenen Durchsuchungsbeschlusses in seiner Wohnung angetroffen. Als Beamte die Wohnung betraten, sprang der Mann in Flip-Flops und kurzer Hose aus dem ersten Stock in den Garten. Dort wartete allerdings schon Diensthund "Leon" auf ihn, der den Mann stellte. Der 20-Jährige Blomberger konnte unter leichten Widerstand vorläufig festgenommen werden. Er verletzte sich leicht. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl, so dass der Drogendealer in U-Haft ging. In dem Rucksack führte der 20-Jährige 50 Gramm Marihuana mit sich. Die weiteren Ermittlungen dazu laufen noch. Die Polizei Lippe möchte sich ausdrücklich bei den aufmerksamen und hilfsbereiten Blomberger Bürgerinnen und Bürgern bedanken, die die Fahndung unterstützt haben.

