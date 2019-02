Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Werkzeug entwendet.

Lippe (ots)

Unbekannte schlugen am Sonntag, zwischen 2:30 Uhr und 15 Uhr, die Heckscheibe eines "In der Bülte" geparkten Ford Transit ein. Aus dem Fahrzeug stahlen sie Werkzeug im Wert von zirka 2.500 Euro. Unter anderem fielen den Tätern ein Bohrgerät der Marke "Dewalt" sowie ein Akkuschrauber der Marke "Makita" in die Hände. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Werkzeugs richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Lage unter der Rufnummer 05232 / 95950.

