Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Motorradfahrer verletzt sich schwer.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag verletzte sich ein 61-jähriger Motorradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto auf der Köterbergstraße schwer. Der Kradfahrer aus Aerzen fuhr gegen 12:30 Uhr mit seiner BMW in Richtung des Köterberges. In einer leichten Rechtskurve geriet er dabei etwas zu weit nach links, so dass er frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 28-jährigen Mannes aus Lage zusammenstieß. Das Krad wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. Der 61-Jährige stürzte auf den Asphalt und wurde anschließend in eine Klinik nach Hannover gebracht. Der Sachschaden beträgt knapp 30.000 Euro. Die Köterbergstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

