POL-LIP: Detmold. Einbrecher in der Wehrenhagenstraße.

Unbekannte versuchten sich zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Wehrenhagenstraße zu verschaffen. Die Täter schoben eine Jalousie nach oben und hebelten an einem Fenster. Dann gaben sie ihr Vorhaben jedoch auf. Möglicherweise fühlten sie sich gestört. In einem weiteren Fall, der sich ebenfalls in der Wehrenhagenstraße, in unmittelbarer Nähe zu dem anderen Tatort ereignete, entkam ein Einbrecher unerkannt. Ob Tatzusammenhang besteht, steht noch nicht fest. Am Sonntag, gegen 19:45 Uhr, meldete ein Zeuge einen Einbrecher in einem Haus. Als Polizeibeamte das Grundstück betraten, flüchtete der Unbekannte und konnte nicht mehr gestellt werden. Der Mann war schwarz gekleidet und trug einen Kapuzenpullover. Später stellten die Beamten fest, dass der Mann bereits Diebesgut zum Abtransport bereit gelegt hatte. Hinweise zu den beiden Taten sowie Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

