Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal/Breyell: Einbruch auf Großbaustelle - Täter stehlen Radlader

Nettetal/Breyell (ots)

Wie in unserer Meldung 718 berichtet, brachen Unbekannte in der Nacht zu Montag auf einer Großbaustelle auf der Dülkener Straße in Breyell Container auf und stahlen einen roten Radlader. Durch einen Zeugen wurde ein Radlader gegen 04.45 Uhr im Bereich der Straße 'Am Altenhof' in Kaldenkirchen beobachtet. Dabei könnte es sich um den gestohlenen Radlader gehandelt haben. Vor dem Radlader befand ein blauer Lieferwagen mit niederländischem Kennzeichen, der den Radlader augenscheinlich begleitete. Beide fuhren in Richtung Kaldenkirchen-Innenstadt. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Radlader oder den blauen Lieferwagen gegen 04.45 Uhr beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (733)

