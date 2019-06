POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 28.06.2019

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Jugendliche unsittlich berührt, Limburg, Frankenstraße, 27.06.2019, 15.10 Uhr, (pl)Am Donnerstagnachmittag wurde eine 16-jährige Jugendliche in der Frankenstraße in Limburg von einem etwa 20 Jahre alten Mann unsittlich berührt. Die 16-Jährige lief gegen 15.10 Uhr die Straße entlang, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Der junge Mann sei dann direkt aufdringlich geworden und habe sie schließlich im Bereich des Oberkörpers unsittlich berührt. Die Geschädigte, welche daraufhin weglief, beschrieb den Täter als ca. 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit einem südländischen Erscheinungsbild und kurzen, schwarzen Haaren. Er soll zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose getragen haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Badezimmerfenster beschädigt, Weilburg, Gaudernbach, Am Wingertsberg, 27.06.2019, 22.10 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend das Badezimmerfenster einer Wohnung in der Straße "Am Wingertsberg" in Gaudernbach beschädigt. Die Wohnungsbewohner hatten gegen 22.10 Uhr ein Knallgeräusch gehört und anschließend das kaputte Fenster im Badezimmer festgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfallflucht auf dem Schloßplatz in Weilburg, Eltville, Sonnenbergstraße, 27.06.2019, 06.35 Uhr bis 07.00 Uhr, (pl)Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07.00 Uhr auf dem Schloßplatz in Weilburg zu einer Unfallflucht, bei welcher ein geparkter Ford Transit im Bereich der Beifahrerseite erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Es gibt Hinweise auf einen blauen Pritschenwagen mit ausländischem Kennzeichen als unfallverursachendes Fahrzeug. Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

