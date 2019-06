Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter-Einbrüche in Gartenlauben

Wetter (ots)

In den letzten Tagen wurden der Polizei bisher vier Einbrüche in Gartenlauben gemeldet. Die Täter brachen die Lauben einer Gartenanlage am Hartkortberg gewaltsam auf und verschafften sich Zutritt. Bisher erlangten sie Beute wie Alkohol, zwei 240 Volt Batterien und Gartenwerkzeuge. Hinweise zu den Tätern liegen bisher nicht vor.

