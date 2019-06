Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Restaurant

Hattingen (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Restaurant in der Hackstückstraße informiert. Unbekannte schlugen in der Nacht die Scheibe eines Fensters ein und gelangten so in die Räume des Restaurants. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen des Tresens und entwendeten hier Bargeld. Sie versuchten ebenfalls einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, was ihnen nicht gelang.

