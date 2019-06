Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Motorradfahrer stürzt nach Fahrfehler

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagabend fuhr ein 34-jähriger Mann aus Remscheid mit seinem Motorrad auf der B483 in Richtung Schwelm. Zwischen den Örtlichkeiten Schlagbaum und Bransel verlor er durch einen Fahrfehler die Kontrolle über sein Zweirad. Im Kurvenbereich geriet er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Grünstreifen neben der Fahrbahn. Er verletzte sich durch den Sturz leicht.

