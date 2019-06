Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Sprockhövel (ots)

Ein 72-jähriger Mann aus Wetter fuhr am Mittwoch mit seinem Nissan auf der Wittener Straße. An der Einmündung zur Albringhauser Straße wollte er links in diese abbiegen. Hier stieß er mit dem Hyundai einer 45-jährigen Sprockhövelerin zusammen, die verkehrsbedingt auf der Albringhauser Straße stand, um auf der Wittener Straße weiterzufahren. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife Alkoholgeruch in der Atemluft des 72-jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief deutlich positiv. Er wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt

