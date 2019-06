Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Von Allem etwas

Menden (ots)

Unbekannte am Sportplatz Am gestrigen Fronleichnam, in der Zeit von 02:15 Uhr - 11:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum dortigen Vereinsheim An der Holzener Dorfstraße. Es wurde versucht, diverse Türen aufzuhebeln und beschädigt wurde ein dort abgestellter Getränkewagen. Die Täter traten zudem eine Tür ein und nahmen eine Geldkassette mit. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Unbekannte Brandstifter stecken in der Nacht zum Fronleichnam, gegen 02:15 Uhr, einen Abfallcontainer eines Supermarktes an der Carl-Benz-Straße in Brand. Die Feuerwehr löschte den in der Laderampe stehenden Container ab. Die Polizei bittet um Hinweise.

Cube Rad geklaut Eine Mendenerin stellte ihr weißes Aim Cube Mountainbike, 24 Gang, Suntour Federgabel , am 18.06.2019 ordnungsgemäß verschlossen am Bahnhofsvorplatz an der Unteren Promenade ab. Am 19.06.2019 stellte sie fest, das unbekannte Diebe das Fahrrad samt Schloss geklaut hatten.

An der Lessingstraße klauten unbekannte Tatverdächtige (Tatzeit Anfang des Monats) eine gusseiserne Außenleuchte (35 cm groß), welche auf einer Natursteinplatte montiert war aus einem dortigen Vorgartenbereich.

