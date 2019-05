Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Schwarzer VW flüchtet nach Verkehrsunfall

Schwelm (ots)

Am Dienstag, gegen 23:45 Uhr, fuhr ein 31-jähriger Ennepetaler mit seinem weißen Daimler aus Richtung Wuppertal kommen auf der Talstraße. Er benutzte von zwei vorhandenen Fahrstreifen den rechten. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein dunkler Pkw neben ihm. Der Fahrer des dunklen Pkw geriet mit seinem Fahrzeug immer weiter nach rechts auf die Fahrspur des Ennepetalers, so dass dieser nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem anderen zu verhindern. Hierbei geriet er an die am rechten Fahrbahnrand befindliche Schutzplanke und blieb stehen. Der Fahrer des anderen Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Schwelm weiter fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Zu dem Flüchtigen kann der 31-Jährige lediglich sagen, dass es sich um einen schwarzen VW gehandelt haben soll. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer und seinem Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02335-91667000 entgegen.

